Подорвав опору ЛЭП, талибы оставили без света столицу Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Боевики радикального движения “Талибан” взорвали опорную вышку линий электропередачи в провинции Парван на востоке Афганистана, что привело к отключению электричества в столице страны Кабуле. Об этом в среду сообщило агентство Xinhua со ссылкой на представителя местной полиции, пишет УНН.
“В среду утром боевики „Талибана“ взорвали опорную вышку линий электропередачи в уезде Саланг (провинции Парван) примерно в 70 км к северу от Кабула, оставив таким образом столицу в темноте”, — сообщил источник.
Агентство отмечает, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Кабуле уже начались.
Как сообщал УНН, в Афганистане в результате нападения талибов на управление полиции в афганской провинции Балх 1 октября погибли по меньшей мере 11 сотрудников полиции. Как сообщили местные власти, талибы тоже понесли “тяжелые потери”.