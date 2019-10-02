В Афганістані через атаку талібів загинули щонайменше 11 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В Афганістані в результаті нападу талібів на управління поліції в афганській провінції Балх 1 жовтня загинули щонайменше 11 співробітників поліції. Як повідомила місцева влада, таліби теж зазнали "важких втрат". Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За повідомленнями, мотоколона з декількох сотень талібів атакувала будівлю поліції, в результаті виникла перестрілка бойовиків з поліцейськими.
За даними влади, таліби взяли в полон 13 поліцейських і підпалили будівлю відділку.
Представник екстремістського руху "Талібан" Забіулла Муджахід заявив, що бойовики захопили район Шорпепа, де і стався напад, у провінції Балх. Влада провінції побоюється, що кількість жертв може зрости до того, як підкріплення силовиків дістанеться у віддалений район.
Атаки талібів в Афганістані пожвавилися після того, як мирні переговори "Талібану" зі Сполученими Штатами щодо мирної угоди завершилися провалом.