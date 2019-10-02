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В Афганистане из-за атаки талибов погибли по меньшей мере 11 полицейских

Киев • УНН

 • 10077 просмотра

КИЕВ. второе октября. УНН. В Афганистане в результате нападения талибов на управление полиции в афганской провинции Балх 1 октября погибли по меньшей мере 11 сотрудников полиции. Как сообщили местные власти, талибы тоже понесли "тяжелые потери". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В Афганистане из-за атаки талибов погибли по меньшей мере 11 полицейских

По сообщениям, мотоколонна из нескольких сотен талибов атаковала здание полиции, в результате возникла перестрелка боевиков с полицейскими.

По данным властей, талибы взяли в плен 13 полицейских и подожгли здание участка.

Представитель экстремистского движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что боевики захватили район Шорпепа, где и произошло нападение, в провинции Балх. Власти провинции опасаются, что число жертв может возрасти до того, как подкрепление силовиков достанется в отдаленный район.

Атаки талибов в Афганистане оживились после того, как мирные переговоры "Талибана" с Соединенными Штатами по мирному соглашению завершились провалом.

Напомним, талибы атаковали две провинции в Афганистане.

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