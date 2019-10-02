В Афганистане из-за атаки талибов погибли по меньшей мере 11 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. второе октября. УНН. В Афганистане в результате нападения талибов на управление полиции в афганской провинции Балх 1 октября погибли по меньшей мере 11 сотрудников полиции. Как сообщили местные власти, талибы тоже понесли "тяжелые потери". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По сообщениям, мотоколонна из нескольких сотен талибов атаковала здание полиции, в результате возникла перестрелка боевиков с полицейскими.
По данным властей, талибы взяли в плен 13 полицейских и подожгли здание участка.
Представитель экстремистского движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что боевики захватили район Шорпепа, где и произошло нападение, в провинции Балх. Власти провинции опасаются, что число жертв может возрасти до того, как подкрепление силовиков достанется в отдаленный район.
Атаки талибов в Афганистане оживились после того, как мирные переговоры "Талибана" с Соединенными Штатами по мирному соглашению завершились провалом.