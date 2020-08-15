Під Житомиром поліція затримала дві фури з львівським сміттям

Подія сталася 15 серпня поблизу села Ліщина у Житомирському районі.

"Про припарковані за селом вантажівки, з яких текла рідина з характерним запахом, до Житомирського відділення поліції уранці 15 серпня повідомили подорожні. Під час перевірки водії, жителі Львівщини, надали правоохоронцям документи на вантаж, достовірність яких викликала підозру, оскільки містили ознаки підробки. За наявними накладними, у фурах зі Львова до Київщини перевозилась вторинна сировина", - повідомили у поліції.

Наразі на місці продовжують працювати поліцейські, які фіксують усі обставини.

Попередня правова кваліфікація події - ст.358 (Підроблення документів) КК України.

Нагадаємо, у квітні на Житомирщині виявили незаконний скид понад 100 тонн львівського сміття.