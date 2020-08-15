Под Житомиром полиция задержала две фуры с львовским мусором
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Неподалеку от Житомира были обнаружены 2 грузовика с мусором. Во время проверки выяснились признаки подделки документов на груз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Инцидент произошел 15 августа вблизи села Лищина в Житомирском районе.
"О припаркованных за селом грузовиках, из которых текла жидкость с характерным запахом, в Житомирское отделение полиции утром 15 августа сообщили путники. Во время проверки водители, жители Львовской области, предоставили правоохранителям документы на груз, достоверность которых вызвала подозрение, поскольку они содержали признаки подделки. По имеющимся накладными, в фурах из Львова в Киевскую область перевозилось вторичное сырье", - сообщили в полиции.
Сейчас на месте продолжают работать полицейские, которые фиксируют все обстоятельства.
Предварительная правовая квалификация события - 358 (подделка документов) УК Украины.
Напомним, в апреле в Житомирской области обнаружили незаконный сброс более 100 тонн львовского мусора.