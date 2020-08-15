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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 78947 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101328 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125801 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106869 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126793 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101076 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101915 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103888 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Под Житомиром полиция задержала две фуры с львовским мусором

Под Житомиром полиция задержала две фуры с львовским мусором

Киев  •  УНН

 • 15242 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Неподалеку от Житомира были обнаружены 2 грузовика с мусором. Во время проверки выяснились признаки подделки документов на груз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Инцидент произошел 15 августа вблизи села Лищина в Житомирском районе.

"О припаркованных за селом грузовиках, из которых текла жидкость с характерным запахом, в Житомирское отделение полиции утром 15 августа сообщили путники. Во время проверки водители, жители Львовской области, предоставили правоохранителям документы на груз, достоверность которых вызвала подозрение, поскольку они содержали признаки подделки. По имеющимся накладными, в фурах из Львова в Киевскую область перевозилось вторичное сырье", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте продолжают работать полицейские, которые фиксируют все обстоятельства.

Предварительная правовая квалификация события - 358 (подделка документов) УК Украины.

Напомним, в апреле в Житомирской области обнаружили незаконный сброс более 100 тонн львовского мусора.

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