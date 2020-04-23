На Житомирщині виявили незаконний скид понад 100 тонн львівського сміття
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Близько 100 тонн львівського сміття виявили на міжпольовій дорозі території села Кропивня, що в Хорошівському районі Житомирської області. Про це повідомили у Новоборівській громаді Хорошівського району, передає кореспондент УНН.
“22 квітня 2020 року звалища відходів, орієнтовно 100 тонн, виявили на території села Кропивня, Хорошівського району, Житомирської області на міжпольовій дорозі, яка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. Можна тільки уявити, якої шкоди цей непотріб завдасть довкіллю, оцінку зробить екологічна інспекція. Серед відходів є безліч чеків, квитанцій, які вказують на місце походження цього сміття”, — повідомили у селищній раді.
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Місцеві чиновники вважають, що така знахідка обійдеться місцевому бюджету в кругленьку суму
“Спеціалістами селищної ради підготовлені листи до екологічної інспекції, прокуратури, патрульної поліції — для посилення уваги за транспортом, який перевозить чи може перевозити сміття, Львівської міської ради, яка з 1 липня 2019 року повернула повноваження вивезення з ТВП (раніше цим займалась Львівська ОДА) та Житомирської ОДА”, — повідомляють у Новоборівській громаді.