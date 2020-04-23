В Житомирской области обнаружили незаконный сброс более 100 тонн львовского мусора
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Около 100 тонн львовского мусора обнаружили на межполевой дороге территории села Кропивня, что в Хорошевский районе Житомирской области. Об этом сообщили в Новоборовской общине Хорошевского района, передает корреспондент УНН.
"22 апреля 2020 года кучи отходов, ориентировочно 100 тонн, обнаружили на территории села Кропивня, Хорошевского района, Житомирской области на межполевой дороге, что относится к землям сельскохозяйственного назначения. Можно только представить, какой вред этот хлам нанесет окружающей среде, оценку сделает экологическая инспекция. Среди отходов есть множество чеков, квитанций, которые указывают на место происхождения этого мусора", - сообщили в поселковом совете.
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Местные чиновники считают, что такая находка обойдется местному бюджету в кругленькую сумму
"Специалистами поселкового совета подготовлены письма экологической инспекции, прокуратуры, патрульной полиции - для усиления внимания с транспортом, который перевозит может перевозить мусор, Львовского городского совета, который с 1 июля 2019 года вернула полномочия вывоз по ВПТ (ранее этим занималась Львовская ОГА) и Житомирской ОГА", - сообщают в Новоборовской общине.