В Житомирской области обнаружили незаконный сброс более 100 тонн львовского мусора

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 40986 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 84940 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102782 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128939 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129315 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173124 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121903 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158180 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104944 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
В Житомирской области обнаружили незаконный сброс более 100 тонн львовского мусора

В Житомирской области обнаружили незаконный сброс более 100 тонн львовского мусора

Киев  •  УНН

 • 27401 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Около 100 тонн львовского мусора обнаружили на межполевой дороге территории села Кропивня, что в Хорошевский районе Житомирской области. Об этом сообщили в Новоборовской общине Хорошевского района, передает корреспондент УНН.

"22 апреля 2020 года кучи отходов, ориентировочно 100 тонн, обнаружили на территории села Кропивня, Хорошевского района, Житомирской области на межполевой дороге, что относится к землям сельскохозяйственного назначения. Можно только представить, какой вред этот хлам нанесет окружающей среде, оценку сделает экологическая инспекция. Среди отходов есть множество чеков, квитанций, которые указывают на место происхождения этого мусора", - сообщили в поселковом совете.

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Местные чиновники считают, что такая находка обойдется местному бюджету в кругленькую сумму

"Специалистами поселкового совета подготовлены письма экологической инспекции, прокуратуры, патрульной полиции - для усиления внимания с транспортом, который перевозит может перевозить мусор, Львовского городского совета, который с 1 июля 2019 года вернула полномочия вывоз по ВПТ (ранее этим занималась Львовская ОГА) и Житомирской ОГА", - сообщают в Новоборовской общине.

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