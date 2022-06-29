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Під виглядом соцвиплат з ЄС на 100 млн грн ошукали п'ять тисяч українців - кіберполіція

Під виглядом соцвиплат з ЄС на 100 млн грн ошукали п'ять тисяч українців - кіберполіція

Київ • УНН

 • 84243 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Правоохоронці викрили злочинну групу на привласненні 100 мільйонів гривень українців під виглядом соціальних виплат з Європейського Союзу. Про це повідомляє кіберполіція України, передає УНН.

Цитата

«Дев’ятеро осіб створили та адміністрували понад 400 фейкових вебресурсів для отримання банківських даних громадян. Через сайти українцям пропонували сформувати заявку на виплату грошової допомоги від країн Європейського Союзу. За фішинговими посиланнями потерпілі проходили опитування та зазначали реквізити банківських карток. Отримавши банківські дані, зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків громадян», - ідеться в повідомленні.

Деталі 

За даними Національного банку України, зловмисники ошукали понад 5 тисяч громадян. Загальна сума збитків сягає понад 100 мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) ККУ.

Доповнення 

Під час війни зловмисники постійно спекулюють на темі фінансової допомоги українцям, які постраждали від дій рф. Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, які причетні до онлайн-шахрайства.

Завдяки небайдужості людей, кіберполіція заблокувала більше ніж 3 тисячі ворожих ресурсів із загальною аудиторією понад 23 млн осіб. Уся країна піднялася для того, щоб інформаційні ресурси російських окупантів не працювали. 

Українські Національні Новини

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