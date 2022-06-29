Под видом соцвыплат с ЕС на 100 млн грн обманули пять тысяч украинцев - киберполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Правоохранители разоблачили преступную группу на присвоении 100 миллионов гривен украинцев под видом социальных выплат из Европейского Союза. Об этом сообщает киберполиция Украины, передает УНН.
Цитата
«Девять человек создали и администрировали более 400 фейковых веб-ресурсов для получения банковских данных граждан. Через сайты украинцам предлагалось сформировать заявку на выплату денежной помощи от стран Европейского Союза. По фишинговым ссылкам потерпевшие проходили опрос и отмечали реквизиты банковских карт. Получив банковские данные, злоумышленники осуществляли несанкционированное вмешательство в онлайн-банкинг и выводили деньги со счетов граждан», - говорится в сообщении.
Детали
По данным Национального банка Украины, злоумышленники обманули более 5 тысяч граждан. Общая сумма ущерба составляет более 100 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) УКУ.
Дополнение
Во время войны злоумышленники постоянно спекулируют на теме финансовой помощи украинцам, пострадавшим от действий России. Киберполиция с начала войны разоблачила почти 500 человек, причастных к онлайн-мошенничеству.
Благодаря неравнодушию людей, киберполиция заблокировала более 3 тысяч вражеских ресурсов с общей аудиторией более 23 млн человек. Вся страна поднялась для того, чтобы информационные ресурсы российских оккупантов не работали.