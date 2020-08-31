Під Верховною Радою вшанували пам’ять загиблих внаслідок теракту нацгвардійців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Під Верховною Радою вшанували пам’ять нацгвардійців, які загинули внаслідок теракту 31 серпня 2015 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.
"Сьогодні на площі Конституції керівництво Верховної Ради України, МВС, Національної гвардії та народні депутати вшанували пам'ять гвардійців 1-ої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка, які 5 років тому загинули під час виконання службового завдання з охорони громадського порядку. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу кинули у військовослужбовців бойову гранату…" - йдеться в повідомленні.
Так, вшанували пам’ять військовослужбовців з військової частини 3027 Нацгвардії Дмитра Сластнікова, Ігора Дєбріна, Олександра Костини, Богдана Дацюка, які загинули від вибуху ручної гранати під стінами Верховної Ради України 31 серпня 2015 року.
Нагадаємо, 31 серпня 2015 року після ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації під будівлею парламенту почалися сутички. Протестувальники почали закидати правоохоронців петардами і димовими шашками, пізніше один з присутніх кинув у групу силовиків бойову гранату. У події під Радою постраждали близько 150 осіб.
Додамо, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про погіршення ситуації у справі.