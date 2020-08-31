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Загибель нацгвардійців під ВР: Разумков вказав на погіршення ситуації у справі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поспілкувався з родичами нацгвардійців, які загинули 31 серпня 2015 року внаслідок підриву гранати біля ВР, та наголосив на погіршенні ситуації у справі. Про це він розповів журналістам, передає кореспондент УНН.

Загибель нацгвардійців під ВР: Разумков вказав на погіршення ситуації у справі

“Саме трагічне, що загинули 4 молодих хлопці, які віддали життя навіть не на Сході, де йде війна, а в центрі нашої держави, на мирних вулицях, на одній з головних площ. Дуже важко про це говорити. Ми поспілкувалися з рідними, ситуація досі не зрушилася з мертвої точки, вона навіть погіршилася. Тому що одна особа, яка звинувачується в цих подіях, вона сьогодні знаходиться на волі. Інша особа, як кажуть родичі, затягує максимально цей процес. І вже не перший рік ми не бачимо вироку суду. Хотілося б все ж таки, щоб суд визначився і дав свою оцінку тим подіям, які відбулися в центрі держави 5 років тому”, — сказав Разумков.

Як повідомляв УНН раніше, біля Верховної Ради України розпочалися поминальні заходи на честь чотирьох військовослужбовців Нацгвардії, які загинули внаслідок вибуху бойової гранати 31 серпня 2015 року.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року після ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації під будівлею парламенту почалися сутички. Протестувальники почали закидати правоохоронців петардами і димовими шашками, пізніше один з протестувальників кинув у групу силовиків бойову гранату. У події під Радою постраждали близько 150 осіб.

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