Под Верховной Радой почтили память погибших в результате теракта нацгвардейцев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Под Верховной Радой почтили память нацгвардейцев, погибших в результате теракта 31 августа 2015 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"Сегодня на площади Конституции руководство Верховной Рады Украины, МВД, Национальной гвардии и народные депутаты почтили память гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко, которые 5 лет назад погибли во время выполнения служебного задания по охране общественного порядка. Тогда агрессивно настроенные участники митинга бросили в военнослужащих боевую гранату..." - говорится в сообщении.
Так, почтили память военнослужащих из воинской части 3027 Нацгвардии Дмитрия Сластникова, Игоря Дебрина, Александра Костини, Богдана Дацюка, погибших от взрыва ручной гранаты под стенами Верховной Рады Украины 31 августа 2015 года.
Напомним, 31 августа 2015 года после принятия изменений в Конституцию в части децентрализации под зданием парламента начались стычки. Протестующие начали забрасывать стражей порядка петардами и дымовыми шашками, позже один из присутствующих бросил в группу силовиков боевую гранату. В происшествии под Радой пострадали около 150 человек.
Добавим, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об ухудшении ситуации по делу.