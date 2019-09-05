Під суд на Київщині піде юнак за зґвалтування неповнолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Київщині судитимуть 19-річного чоловіка за зґвалтування своєї 15-річної односельчанки. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Інцидент стався 15 червня неподалік приміщення Маловільшанської сільської ради.
Під час досудового розслідування встановлено, що 19-річний житель села Мала Вільшанка Обухівського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував 15-річну неповнолітню, яка також є жителькою цього села, вказали у прокуратурі.
Органами досудового розслідування дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 152 КК України.
Судом щодо обвинувачуваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі Обухівським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області затверджено обвинувальний акт, який скеровано до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, чоловік у Полтаві намагався зґвалтувати малолітню дівчинку.