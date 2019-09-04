Чоловік у Полтаві намагався зґвалтувати малолітню дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Подільському районі Полтави на вулиці невідомий чоловік напав на 11-річну дівчинку та намагався зґвалтувати. Про це повідомив речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв у Facebook, передає УНН.
"Близько 17-ої години (3 вересня - ред.) у Подільському районі міста, під час руху пішохідною доріжкою на підйом у бік житлового масиву "Червоний шлях" було здійснено напад зі спробою зґвалтування малолітньої дівчини (11 років)", - написав Сулаєв.
Також він повідомив, що поліція описала прикмети чоловіка та закликає негайно повідомити правоохоронцям тому, хто його побачить.
"Нападник у віці близько 25-30 років. Середньої тілобудови. Худорлявої статури. Зріст приблизно 175 см. Волосся темне коротке. Над правою бровою та на лівій щоці садна. На правому передпліччі має татуювання. Був одягнений у чорні шорти із білими вертикальними смугами по боках та чорну футболку з білим написом англійськими літерами", - зазначив він.
Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі загрожує колишньому в’язню, який понад рік ґвалтував 14-річну падчерку.