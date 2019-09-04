Мужчина в Полтаве пытался изнасиловать малолетнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Подольском районе Полтавы на улице неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку и пытался изнасиловать. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев в Facebook, передает УНН.
"Около 17 часов (3 сентября - ред.) в Подольском районе города, во время движения по пешеходной дорожке на подъем в сторону жилого массива "Красный путь" было совершено нападение с попыткой изнасилования малолетней девочки (11 лет)", - написал Сулаев.
Также он сообщил, что полиция описала приметы мужчины и призывает немедленно сообщить правоохранителям тому, кто его увидит.
"Напавший в возрасте около 25-30 лет. Среднего телосложения. Худощавого телосложения. Рост примерно 175 см. Волосы темные короткие. Над правой бровью и на левой щеке ссадины. На правом предплечье имеет татуировку. Был одет в черные шорты с белыми вертикальными полосами по сторонам и черную футболку с белой надписью английскими буквами", - отметил он.
Напомним, до 15 лет лишения свободы грозит бывшему заключенному, который более года насиловал 14-летнюю падчерицу.