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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112131 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122819 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114351 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120312 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125450 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150941 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150539 просмотра

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Мужчина в Полтаве пытался изнасиловать малолетнюю девочку

Мужчина в Полтаве пытался изнасиловать малолетнюю девочку

Киев  •  УНН

 • 17226 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Подольском районе Полтавы на улице неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку и пытался изнасиловать. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев в Facebook, передает УНН.

"Около 17 часов (3 сентября - ред.) в Подольском районе города, во время движения по пешеходной дорожке на подъем в сторону жилого массива "Красный путь" было совершено нападение с попыткой изнасилования малолетней девочки (11 лет)", - написал Сулаев.

Также он сообщил, что полиция описала приметы мужчины и призывает немедленно сообщить правоохранителям тому, кто его увидит.

"Напавший в возрасте около 25-30 лет. Среднего телосложения. Худощавого телосложения. Рост примерно 175 см. Волосы темные короткие. Над правой бровью и на левой щеке ссадины. На правом предплечье имеет татуировку. Был одет в черные шорты с белыми вертикальными полосами по сторонам и черную футболку с белой надписью английскими буквами", - отметил он.

Напомним, до 15 лет лишения свободы грозит бывшему заключенному, который более года насиловал 14-летнюю падчерицу.

Украинские Национальные Новости

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