Под суд в Киевской области пойдет юноша за изнасилование несовершеннолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Киевской области будут судить 19-летнего мужчину за изнасилование своей 15-летней односельчанки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Инцидент произошел 15 июня недалеко помещения Малоольшанского сельского совета.
Во время досудебного расследования установлено, что 19-летний житель села Малая Ольшанка Обуховского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 15-летнюю несовершеннолетнюю, которая также является жительницей этого села, указали в прокуратуре.
Органами предварительного расследования действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 152 УК Украины.
Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас Обуховским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры Киевской области утвержден обвинительный акт, направленный в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, мужчина в Полтаве пытался изнасиловать малолетнюю девочку.