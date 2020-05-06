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Під стінами уряду близько 200 підприємців протестують проти карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Під стінами Кабінету міністрів України близько 200 представників середнього та малого бізнесу протестують проти карантинних заходів. Правопорядок забезпечують 230 поліцейських. Про це УНН повідомили у відділі масових заходів поліції міста Києва.

Під стінами уряду близько 200 підприємців протестують проти карантину

“Проти карантину протестує середній і малий бізнес, приблизно людей до 200. 230 поліцейських забезпечують порядок, обстановка нормальна, конфліктних ситуацій немає, окрім водіїв з активістами. Періодично активісти пропускають транспорт, якщо це їде швидка або громадський транспорт”, — повідомили в поліції.

Нагадаємо, за інформацією правоохоронців сьогодні у центральній частині міста Києва, зокрема, під стінами уряду, буде запланована масова акція. Поліцейські заступили на посилене чергування, щоб не допустити порушень громадського порядку.

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