Під стінами уряду близько 200 підприємців протестують проти карантину

“Проти карантину протестує середній і малий бізнес, приблизно людей до 200. 230 поліцейських забезпечують порядок, обстановка нормальна, конфліктних ситуацій немає, окрім водіїв з активістами. Періодично активісти пропускають транспорт, якщо це їде швидка або громадський транспорт”, — повідомили в поліції.

Нагадаємо, за інформацією правоохоронців сьогодні у центральній частині міста Києва, зокрема, під стінами уряду, буде запланована масова акція. Поліцейські заступили на посилене чергування, щоб не допустити порушень громадського порядку.