Под стенами правительства около 200 предпринимателей протестуют против карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Под стенами Кабинета министров Украины около 200 представителей среднего и малого бизнеса протестуют против карантинных мероприятий. Правопорядок обеспечивают 230 полицейских. Об этом УНН сообщили в отделе массовых мероприятий полиции города Киева.
“Против карантина протестует средний и малый бизнес, примерно человек до 200. 230 полицейских обеспечивают порядок, обстановка нормальная, конфликтных ситуаций нет, кроме водителей с активистами. Периодически активисты пропускают транспорт, если это едет скорая или общественный транспорт”, — сообщили в полиции.
Напомним, по информации правоохранителей сегодня в центральной части города Киева, в частности, под стенами правительства, будет запланирована массовая акция. Полицейские заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.