У центрі Києва посилили чергування поліції: під стінами уряду буде масова акція
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. За інформацією правоохоронців сьогодні у центральній частині міста Києва, зокрема, під стінами уряду, буде запланована масова акція. Поліцейські заступили на посилене чергування, щоб не допустити порушень громадського порядку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Аби не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Кабміну. Для забезпечення публічної безпеки і порядку правоохоронці заступили на чергування.
"Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. Задля безпеки дорожнього руху правоохоронці обмежили дорожній рух окремими вулицями у центрі столиці", - додали у поліції.
Нагадаємо, станом на 8:10 на мостах Києва утворилися затори, не дивлячись на те, що у місті триває карантин через коронавірусне захворювання COVID-19.