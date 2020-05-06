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На мостах у Києві утворилися затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Станом на 8:10 на мостах Києва утворилися затори, не дивлячись на те, що у місті триває карантин через коронавірусне захворювання COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

На мостах у Києві утворилися затори

Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, вулицях Олени Теліги, Любомира Гузара та на бульварах Тараса Шевченка, Дружби Народів.

Також обмежений рух на в'їзді в бік проспекту Степана Бандери.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулицях Павла Скоропадського, Олеся Гончара, Жилянській, Саксаганській.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Визволителів. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе та вулиця Братиславська,Миропільська.

Рух на мостах - Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому - ускладнено в напрямку правого берега.

Нагадаємо, на 6 травня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,98 грн/дол.

Українські Національні Новини

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