На мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По состоянию на 8:10 на мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе продолжается карантин из-за коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, улицах Елены Телиги, Любомира Гузара и на бульварах Тараса Шевченко, Дружбы Народов.
Также ограничено движение на въезде в сторону проспекта Степана Бандеры.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улицах Павла Скоропадского, Олеся Гончара, Жилянской, Саксаганского.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Освободителей. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе и улица Братиславская, Миропольская.
Движение на мостах - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, на 6 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/долл.