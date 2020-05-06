Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На 6 травня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,98 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.977400 грн за долар;
29.269100 грн за євро;
0.363380 грн за російський рубль;
33.603000 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 травня курс усіх зазначених валют зріс, крім євро, курс якого впав.