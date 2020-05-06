Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.977400 грн за долар;

29.269100 грн за євро;

0.363380 грн за російський рубль;

33.603000 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 5 травня курс усіх зазначених валют зріс, крім євро, курс якого впав.