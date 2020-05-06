Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На 6 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.977400 грн за доллар;
29.269100 грн за евро;
0.363380 грн за российский рубль;
33.603000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 мая курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого упал.