Під російським Іркутськом розбився вантажний літак: МЗС перевіряє наявність українців на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під містом Іркутськ (Російська Федерація) розбився вантажний літак АН-12, на борту якого могли перебувати українці. Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію щодо наявності громадян України у літаку. Про це у коментарі УНН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Цитата:
“МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії”, - наголосив представник МЗС.
Деталі
МНС Росії повідомило, що сьогодні, 3 листопада, сталася авіакатастрофа при заході на посадку в семи кілометрах від Іркутська. Спочатку літак Ан-12 зник з радарів, потім було виявлено місце аварії. Також відомо, що після падіння літак загорівся, рятувальники гасять пожежу. Вантажний літак належав білоруській компанії "Гродно", він слідував за маршрутом Якутськ-Іркутськ.
Як повідомили у коментарі “БЕЛТА” представники авіакомпанії “Гродно”, в екіпажі вантажного літака Ан-12, могли бути громадяни кількох країн. За даними авіакомпанії, у тому числі й громадяни Україні.
"Зараз всі обставини встановлюються. Імовірно, на борту перебували 7 осіб", - зазначили в компанії.
Деякі російські ЗМІ повідомляють, що загинули всі семеро осіб, проте наразі знайшли тіла тільки п'яти загиблих. Цей літак експлуатувався з 1968 року.
Нагадаємо
10 жовтня легкомоторний літак L-410 впав біля бази РЕМ в місті Мензелінськ (російська Республіка Татарстан). Згідно з останньою інформацією, на борту перебували 22 людини, 20 з них - парашутисти. Вижили шестеро осіб.