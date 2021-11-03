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Под российским Иркутском разбился грузовой самолет: МИД проверяет наличие украинцев на борту

Киев • УНН

 • 17610 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Под городом Иркутск (Российская Федерация) разбился грузовой самолет АН-12, на борту которого могли находиться украинцы. Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии граждан Украины в самолете. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Под российским Иркутском разбился грузовой самолет: МИД проверяет наличие украинцев на борту

Цитата:

“МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту самолета, который потерпел катастрофу в России”, - подчеркнул представитель МИД.

Детали

МЧС России сообщило, что сегодня, 3 ноября, произошла авиакатастрофа при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Сначала самолет Ан-12 исчез с радаров, затем было обнаружено место крушения. Также известно, что после падения самолет загорелся, спасатели тушат пожар. Грузовой самолет принадлежал белорусской компании "Гродно", он следовал по маршруту Якутск-Иркутск.

Как сообщили в комментарии “БЕЛТА” представители авиакомпании “Гродно”, в экипаже грузового самолета Ан-12 могли быть граждане нескольких стран. По данным авиакомпании, в том числе и граждане Украины.

"Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находились 7 человек", - отметили в компании.

Некоторые российские СМИ сообщают, что погибли все семь человек, однако сейчас нашли тела только пяти погибших. Данный самолет эксплуатировался с 1968 года.

Напомним

10 октября легкомоторный самолет L-410 упал возле базы РЭС в городе Мензелинск (российская Республика Татарстан). Согласно последней информации, на борту находились 22 человека, 20 из них - парашютисты. Выжили шесть человек.

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