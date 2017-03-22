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Під прикриттям реформ ведеться наступ на права споживачів - звернення до Президента

Під прикриттям реформ ведеться наступ на права споживачів - звернення до Президента

Київ • УНН

 • 8128 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Представники “Союзу споживачів України” звернулися із відкритим листом до керівництва країни з вимогою прийняти заходи щодо врегулювання критичної ситуації в сфері захисту прав споживачів, передає УНН з посиланням на відповідне звернення

За даними активістів, під прикриттям реформ сьогодні ведеться наступ на права споживачів в Україні.

“Звертаємося до Вас із висловлюванням категоричного несприйняття певних дій представників підприємництва та влади, які під прикриттям реформування сфери захисту прав споживачів фактично ведуть наступ на їх законні права, підривають довіру до дій влади, та створюють соціальну напругу всупереч інтересам громадян України, а в деяких випадках навіть в корупційних інтересах.

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Мають місце утиски громадських організацій з боку монополістів та урядових структур при захисті законних прав споживачів. Вимагаємо від Вас особистого негайного втручання, бо наші неодноразові попередні звернення до високопосадовців країни залишились безрезультатними”, — йдеться у зверненні представників “Союзу споживачів” до Президента, Прем’єр-міністра та голови ВРУ.

У також зверненні зазначається, що представники громадськості висловлюють своє занепокоєння з приводу того, що реформування державної системи захисту прав споживачів України відбулося не прозоро і, всупереч вимог Угоди про Асоціацію Україна-ЄС (ст. 421), без широкого обговорення з громадськістю та залучення експертів від громадських об’єднань споживачів.

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“А некомпетентність, непрофесіоналізм та хабарництво в органах влади призвели до того, що Україна входить до числа найбільш корумпованих країн світу, але головні її корупціонери продовжують засідати в парламенті і займати відповідальні державні посади.

Це свідчить про відверте лобіювання зацікавленими сторонами своїх бізнесових та політичних намірів, порушення принципу дотримання пріоритету інтересів споживачів порівняно з інтересами будь-яких корпоративних груп як це передбачають відповідні рішення ООН та ЄС”, — зазначається у листі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта М.Несміянова, очікуваних результатів від реформи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів немає. Більше того, замість реформи фактично відбулося формування “мегамонстра” з широкими повноваженнями для заробляння грошей.

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