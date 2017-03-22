Под прикрытием реформ ведется наступление на права потребителей - обращение к Президенту

По данным активистов, под прикрытием реформ сегодня ведется наступление на права потребителей в Украине.

"Обращаемся к Вам с выражением категорического неприятия определенных действий представителей предпринимательства и власти, которые под прикрытием реформирования сферы защиты прав потребителей фактически ведут наступление на их законные права, подрывают доверие к действиям власти, и создают социальное напряжение вопреки интересам граждан Украины, а в некоторых случаях даже в коррупционных интересах.

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Имеют место притеснения общественных организаций со стороны монополистов и правительственных структур при защите законных прав потребителей. Требуем от Вас личного немедленного вмешательства, потому что наши неоднократные предыдущие обращения к высокопоставленным чиновникам страны остались безрезультатными ", - говорится в обращении представителей " Союза потребителей " к Президенту, Премьер-министру и председателю ВРУ.

Также в обращении отмечается, что представители общественности высказывают свое беспокойство по поводу того, что реформирование государственной системы защиты прав потребителей Украины произошло не прозрачно и, вопреки требованиям Соглашения об ассоциации Украина-ЕС (ст. 421), без широкого обсуждения с общественностью и привлечения экспертов от общественных объединений потребителей.

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"А некомпетентность, непрофессионализм и взяточничество в органах власти привели к тому, что Украина входит в число наиболее коррумпированных стран мира, но главные ее коррупционеры продолжают заседать в парламенте и занимать ответственные государственные должности.

Это свидетельствует об откровенном лоббировании заинтересованными сторонами своих деловых и политических намерений, нарушение принципа соблюдения приоритета интересов потребителей по сравнению с интересами любых корпоративных групп как это предусматривают соответствующие решения ООН и ЕС ", - отмечается в письме.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта М.Несмиянова, ожидаемых результатов от реформы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей нет . Более того, вместо реформы фактически произошло формирование "мегамонстров" с широкими полномочиями для зарабатывания денег.