Під окупованим Іловайськом зафіксували атаку на військовий полігон - росЗМІ
Київ • УНН
За повідомленнями, 24 січня у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області було здійснено атаку на військовий полігон
Під тимчасово окупованим Іловайськом Донецької області 24 січня було атаковано військовий полігон, є загиблі та поранені, повідомив російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
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Про вибухи в Іловайську 24 січня, як вказано, повідомили місцеві пабліки та жителі.
За даними джерел ASTRA, "у результаті обстрілу на військовому полігоні в районі селища Покровка є загиблі та поранені військовослужбовці". Їхня кількість встановлюється. Офіційно про обстріл не повідомляли.
В окупованому Мелітополі пролунали два вибухи24.01.24, 23:57 • 30468 переглядiв