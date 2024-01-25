Під окупованим Іловайськом зафіксували атаку на військовий полігон - росЗМІ

Під тимчасово окупованим Іловайськом Донецької області 24 січня було атаковано військовий полігон, є загиблі та поранені, повідомив російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

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Про вибухи в Іловайську 24 січня, як вказано, повідомили місцеві пабліки та жителі.

За даними джерел ASTRA, "у результаті обстрілу на військовому полігоні в районі селища Покровка є загиблі та поранені військовослужбовці". Їхня кількість встановлюється. Офіційно про обстріл не повідомляли.

В окупованому Мелітополі пролунали два вибухи