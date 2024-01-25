Под оккупированным Иловайском зафиксировали атаку на военный полигон - росСМИ
Киев • УНН
По сообщениям, 24 января во временно оккупированном Иловайске Донецкой области была осуществлена атака на военный полигон
Под временно оккупированным Иловайском Донецкой области 24 января был атакован военный полигон, есть погибшие и раненые, сообщил российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.
Детали
О взрывах в Иловайске 24 января, как указано, сообщили местные паблики и жители.
По данным источников ASTRA, "в результате обстрела на военном полигоне в районе поселка Покровка есть погибшие и раненые военнослужащие". Их количество устанавливается. Официально об обстреле не сообщалось.
В оккупированном Мелитополе прогремели два взрыва24 январь 2024, 21:57 • 26824 просмотра
Под оккупированным Иловайском зафиксировали атаку на военный полигон - росСМИ
По сообщениям, 24 января во временно оккупированном Иловайске Донецкой области была осуществлена атака на военный полигон.
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