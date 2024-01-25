Под оккупированным Иловайском зафиксировали атаку на военный полигон - росСМИ

Под временно оккупированным Иловайском Донецкой области 24 января был атакован военный полигон, есть погибшие и раненые, сообщил российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

О взрывах в Иловайске 24 января, как указано, сообщили местные паблики и жители.

По данным источников ASTRA, "в результате обстрела на военном полигоне в районе поселка Покровка есть погибшие и раненые военнослужащие". Их количество устанавливается. Официально об обстреле не сообщалось.

В оккупированном Мелитополе прогремели два взрыва