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Під Мінрегіоном відбувся мітинг: люди обурені новим призначенням у ДАБІ

Під Мінрегіоном відбувся мітинг: люди обурені новим призначенням у ДАБІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Під стінами будівлі Міністерства розвитку громад та територій України зібралось близько сотні людей. Мітингарі невдоволені призначенням Ірини Король тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, передає кореспондент УНН.

Так, організатори акції “Нові обличчя, старі схеми” ГО “Традиція і порядок” стверджують, що на керівну посаду в ДАБІ уряд призначив “пролобійовану людину” ексочільника інспекції Олексія Кудрявцева, а весь процес відбувається за сприяння голови Мінрегіону Олексія Чернишова.

Акція розпочалась о 8:30, учасники під будівлею міністерства вигукували гасла “Чернишова — на нари”, “Кудрявцева — на нари”, “Ні корупції в ДАБІ” та “Король — геть із ДАБІ”, точково блокували дорогу, а також вимагали, щоб до них вийшов і сам міністр.

Зрештою, до мітингарів вийшов представник Мінрегіону, який зазначив, що наразі “ДАБІ є на етапі ліквідації”. Він зазначив, що для того, щоб відбулись зміни, установа має мати керівника, а призначити нового керівника на конкурсі швидко неможливо.

Він пояснив, що призначення нового тимчасового очільника ДАБІ зумовлене тим, щоб “орган міг функціонувати, видавати дозволи і на "Велике будівництво“, і на інші програми”.

Ліквідацію ДАБІ, з його слів, міністерство очікує за два-три місяці.

“Найближчим часом на найближчому уряді буде також оголошено конкурси про добір на нові структури (замість ДАБІ — ред.)... Люди, які працювали в ДАБІ, не працюватимуть в нових органах”, — сказав представник Мінрегіону.

Активісти поцікавились також питанням провадження Окружного адміністративного суду Києва за позовом щодо визнання незаконною постанови уряду, якою було ліквідовано ДАБІ.

У міністерстві на це відповіли, що “реформа буде завершена”.

Нагадаємо, 26 жовтня урядовці призначили Король Ірину Миколаївну тимчасово в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (заступниця директора департаменту — начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт департаменту дозвільних процедур ДАБІ).

Як повідомляв УНН, 13 березня поточного року Кабінет міністрів України підтримав ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, своєю чергою, що замість ДАБІ функціонуватимуть три центральних органи влади — Державна сервісна служба містобудування, Державне агентство техрегулювання та Державна інспекція містобудування.

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