Под Минрегионом состоялся митинг: люди возмущены новым назначением в ГАСИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Под стенами здания Министерства развития общин и территорий Украины собралось около сотни человек. Митингующие недовольны назначением Ирины Король временной исполняющей обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, передает корреспондент УНН.
Так, организаторы акции "Новые лица, старые схемы" ОО "Традиция и порядок" утверждают, что на руководящую должность в ГАСИ правительство назначило "пролоббированного человека" экс-главы инспекции Алексея Кудрявцева, а весь процесс проходит при содействии главы Минрегиона Алексея Чернышева.
Акция началась в 8:30, участники под зданием министерства выкрикивали лозунги "Чернышева - на нары", "Кудрявцева - на нары", "Нет коррупции в ГАСИ" и "Король - вон из ГАСИ", точечно блокировали дорогу, а также требовали, чтобы к ним вышел и сам министр.
В конце концов, к митингующим вышел представитель Минрегиона, который отметил, что сейчас "ГАСИ находится на этапе ликвидации". Он отметил, что для того, чтобы произошли изменения, учреждение должно иметь руководителя, а назначить нового руководителя на конкурсе быстро невозможно.
Он пояснил, что назначение нового временного главы ГАСИ обусловлено тем, чтобы "орган мог функционировать, выдавать разрешения и на "Большое строительство", и на другие программы".
Ликвидацию ГАСИ, по его словам, министерство ожидает за два-три месяца.
"В ближайшее время на ближайшем правительстве будут также объявлены конкурсы о подборе на новые структуры (вместо ГАСИ - ред.)... Люди, которые работали в ГАСИ, не будут работать в новых органах", - сказал представитель Минрегиона.
Активисты поинтересовались также вопросом производства Окружного административного суда Киева по иску о признании незаконным постановления правительства, которым было ликвидировано ГАСИ.
В министерстве на это ответили, что "реформа будет завершена".
Напомним, 26 октября чиновники назначили Король Ирину Николаевну врио председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ).
Как сообщал УНН, 13 марта текущего года Кабинет министров Украины поддержал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, в свою очередь, что вместо ГАСИ будут функционировать три центральных органа власти - Государственная сервисная служба градостроительства, Государственное агентство техрегулирования и Государственная инспекция градостроительства.