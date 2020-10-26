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Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На сьогоднішньому позачерговому засідання Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Відповідні рішення були ухвалені на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду", — сказано у повідомленні.

Так, Кабмін проектами розпоряджень призначив:

▪️ Лева Михайла Олександровича - першим заступником голови Державного космічного агентства України;
▪️ Смірнову Марину Олександрівну - заступницею голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Зазначається, що обидва призначення - шляхом укладення з ними контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

"Також урядовці призначили Король Ірину Миколаївну тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (заступниця директора департаменту - начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт департаменту дозвільних процедур ДАБІ)", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, в областях, де за вересень не відбулось збільшення заробітної плати лікарів, уряд ініціюватиме відповідні кадрові рішення.

Українські Національні Новини

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