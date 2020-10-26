Кабмин принял ряд кадровых решений
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На сегодняшнем внеочередном заседании Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Соответствующие решения были приняты на сегодняшнем внеочередном заседании правительства", - говорится в сообщении.
Так, Кабмин проектами распоряжений назначил:
▪️ Льва Михаила Александровича - первым заместителем главы Государственного космического агентства Украины;
▪️ Смирнову Марину Александровну - заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Отмечается, что оба назначения - путем заключения с ними контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.
"Также чиновники назначили Король Ирину Николаевну временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ)", - добавляется в сообщении.
Напомним, в областях, где за сентябрь не произошло увеличение заработной платы врачей, правительство будет инициировать соответствующие кадровые решения.