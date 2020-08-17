Під Миколаєвом горить сміттєзвалище

"Вогнеборці ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі площею 1000 м кв. у Вітовському районі Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" у селі Мішково-Погорілове Вітовського району надійшло на лінію "101" сьогодні о 15:29.

"За викликом направлено вогнеборців 3, 4, 16 державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Також залучено водовозка аварійно-рятувального загону спеціального призначення, 2 трактори ПП "Мильча" та один автомобіль, який підвозить землю до найбільш проблемних ділянок та за допомогою бульдозеру в подальшому її утрамбовують", - уточнили у ДСНС.

Як повідомляв УНН, минулого тижня горіло сміттєзвалище у Дарницькому районі столиці.