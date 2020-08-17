Под Николаевом горит мусоросвалка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Николаевской области загорелась свалка, спасатели ликвидируют пожар площадью 1000 кв. м, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
"Пожарные ликвидируют пожар на свалке площадью 1000 м кв. в Витовской районе Николаевской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пожаре мусора на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Мильча" в селе Мешково-Погорелово Витовского района поступило на линию "101" сегодня в 15:29.
"По вызову направлено пожарных 3, 4, 16 государственных пожарно-спасательных частей, дежурную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Также привлечены водовозка аварийно-спасательного отряда специального назначения, 2 трактора ЧП "Мильча" и один автомобиль, который подвозит землю к наиболее проблемным участкам и с помощью бульдозера в дальнейшем ее утрамбовывают", - уточнили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе горела свалка в Дарницком районе столицы.