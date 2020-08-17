Под Николаевом горит мусоросвалка

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 78848 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101319 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125781 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106862 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126780 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101073 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101912 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103882 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101917 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101501 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В Николаевской области загорелась свалка, спасатели ликвидируют пожар площадью 1000 кв. м, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

"Пожарные ликвидируют пожар на свалке площадью 1000 м кв. в Витовской районе Николаевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пожаре мусора на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Мильча" в селе Мешково-Погорелово Витовского района поступило на линию "101" сегодня в 15:29.

"По вызову направлено пожарных 3, 4, 16 государственных пожарно-спасательных частей, дежурную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Также привлечены водовозка аварийно-спасательного отряда специального назначения, 2 трактора ЧП "Мильча" и один автомобиль, который подвозит землю к наиболее проблемным участкам и с помощью бульдозера в дальнейшем ее утрамбовывают", - уточнили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе горела свалка в Дарницком районе столицы.

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