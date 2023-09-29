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Під Києвом зловмисники викрали 18-річного хлопця та вимагали у нього кошти

Під Києвом зловмисники викрали 18-річного хлопця та вимагали у нього кошти

Київ • УНН

 • 272496 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Борисполі, що під Києвом, двоє невідомих людей викрали 18-річного хлопця, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

У Борисполі до 18-річного потерпілого підбігло двоє невідомих чоловіків, застосувавши фізичну силу, затягнули всупереч його волі до салону автомобіля «Audi» та вимагали передати їм грошові кошти.

В ході проведення спеціальної поліцейської операції оперативники встановили транспортний засіб, в якому перебував постраждалий та учасників злочинного дуету: 23-річного киянина та 22-річного жителя Вишгородського району.

Правоохоронці затримали двох зловмисників, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру фігурантам [ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 ККУ].

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