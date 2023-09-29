Под Киевом злоумышленники похитили 18-летнего парня и требовали у него деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Борисполе, что под Киевом, двое неизвестных людей похитили 18-летнего парня, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
В Борисполе к 18-летнему потерпевшему подбежали двое неизвестных мужчин, применив физическую силу, затянули вопреки его воле в салон автомобиля «Audi» и требовали передать им денежные средства.
В ходе проведения специальной полицейской операции оперативники установили транспортное средство, в котором находился пострадавший и участников преступного дуэта: 23-летнего киевлянина и 22-летнего жителя Вышгородского района.
Правоохранители задержали двух злоумышленников, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении фигурантам (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УКУ).
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