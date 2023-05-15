Під Києвом загорілася лісова підстилка, ДСНС працює з лісниками
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Вишгородському районі Київської області горить лісова підстилка. Підрозділи ДСНС працюють з лісниками. Про це журналісту УНН повідомила речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
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«Горить лісова підстилка у Вишгородському районі. Підрозділи ДСНС на місці, вся інформація з'ясовується. Наразі підрозділи ДСНС працюють з лісниками», - розповіла Рубан.
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Пожежонебезпечний період набирає обертів. Впродовж доби на Київщині виникло 27 пожеж, 11 з них - це загорання в природних екосистемах, повідомили у ГС ДСНС в області.
Так, рятувальники Київщини 11 разів залучалися до ліквідації загорань трав'яного настилу в Обухівському, Білоцерківському, Фастівському, Бориспільському районах.
Нагадаємо
13 травня повідомлялося, що на території Олександрівської лікарні, міста Київ, загорівся автомобіль швидкої медичної допомоги.