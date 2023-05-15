Под Киевом загорелась лесная подстилка, ГСЧС работает с лесниками
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Вышгородском районе Киевской области горит лесная подстилка. Подразделения ГСЧС работают с лесниками. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
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«Горит лесная подстилка в Вышгородском районе. Подразделения ГСЧС на месте, вся информация выясняется. Сейчас подразделения ГСЧС работают с лесниками», - рассказала Рубан.
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Пожароопасный период набирает обороты. За сутки в Киевской области возникло 27 пожаров, 11 из них - это возгорание в природных экосистемах, сообщили в ГУ ГСЧС в области.
В частности, спасатели Киевской области 11 раз привлекались к ликвидации возгораний травяного настила в Обуховском, Белоцерковском, Фастовском, Бориспольском районах.
Напомним
13 мая сообщалось, что на территории Александровской больницы, города Киев, загорелся автомобиль скорой медицинской помощи.