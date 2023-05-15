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13 марта, 19:26 • 55659 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 108049 просмотра

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13 марта, 13:47 • 109299 просмотра

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13 марта, 13:40 • 109265 просмотра

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Под Киевом загорелась лесная подстилка, ГСЧС работает с лесниками

Киев • УНН

 • 2094015 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Вышгородском районе Киевской области горит лесная подстилка. Подразделения ГСЧС работают с лесниками. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Цитата

«Горит лесная подстилка в Вышгородском районе. Подразделения ГСЧС на месте, вся информация выясняется. Сейчас подразделения ГСЧС работают с лесниками», - рассказала Рубан.

Дополнение

Пожароопасный период набирает обороты. За сутки в Киевской области возникло 27 пожаров, 11 из них - это возгорание в природных экосистемах, сообщили в ГУ ГСЧС в области.

В частности, спасатели Киевской области 11 раз привлекались к ликвидации возгораний травяного настила в Обуховском, Белоцерковском, Фастовском, Бориспольском районах.

Напомним

13 мая сообщалось, что на территории Александровской больницы, города Киев, загорелся автомобиль скорой медицинской помощи.

Украинские Национальные Новости

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