Под Киевом загорелась лесная подстилка, ГСЧС работает с лесниками

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«Горит лесная подстилка в Вышгородском районе. Подразделения ГСЧС на месте, вся информация выясняется. Сейчас подразделения ГСЧС работают с лесниками», - рассказала Рубан.

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Пожароопасный период набирает обороты. За сутки в Киевской области возникло 27 пожаров, 11 из них - это возгорание в природных экосистемах, сообщили в ГУ ГСЧС в области.

В частности, спасатели Киевской области 11 раз привлекались к ликвидации возгораний травяного настила в Обуховском, Белоцерковском, Фастовском, Бориспольском районах.

Напомним

13 мая сообщалось, что на территории Александровской больницы, города Киев, загорелся автомобиль скорой медицинской помощи.