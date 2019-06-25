Під Києвом екстремальне селфі обернулося для підлітка реанімацією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Броварах Київської області 14-річний хлопець, щоб зробити селфі, застрибнув на захисну сітку над пішохідним мостом залізничної станції і взявся рукою за металеві опори. Через це стався електричний розряд, тіло підлітка загорілося. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
"Аби зробити фото школяр застрибнув на захисну сітку над пішохідним мостом залізничної станції "Бобрик" та взявся рукою за металеві опори під контактним кабелем з напругою у 27 000 вольт.
Внаслідок цього стався електричний розряд та спалахнув вогонь. Тіло та одяг хлопчини загорілися", - йдеться в повідомленні.
У цей момент поруч були його однокласниці. Одна з них одразу кинулася гасити товариша футболкою, викликала "швидку" та зателефонувала своєму батькові. Той миттєво на своєму автомобілі приїхав на залізницю, школяра посадили в машину та повезли до лікарні.
Дорогою підлітка з численними опіками передали бригаді "швидкої допомоги".
Крім того, правоохоронці, опитавши свідків події, двох дівчат, з’ясувалося, що постраждалий зателефонував їм і запропонував прогулятися. Дівчата просили його на небезпечну висоту не підійматися, але хлопець не послухав.
"Зараз він перебуває у реанімації. Опіки тіла 70% та шок I ступеня. Вирішується питання про його транспортування до опікового центру у м.Київ", - прокоментували в поліції.
Наразі ювенальна превенція вивчає всі обставини події.
Нагадаємо, на Одещині 17-річна дівчина вирішила зробити фото на даху вантажного потягу на згадку про успішно складене ЗНО. Натомість, вона отримала близько 65% опіків тіла від удару струмом.