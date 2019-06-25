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Під Києвом екстремальне селфі обернулося для підлітка реанімацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У Броварах Київської області 14-річний хлопець, щоб зробити селфі, застрибнув на захисну сітку над пішохідним мостом залізничної станції і взявся рукою за металеві опори. Через це стався електричний розряд, тіло підлітка загорілося. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

Під Києвом екстремальне селфі обернулося для підлітка реанімацією

"Аби зробити фото школяр застрибнув на захисну сітку над пішохідним мостом залізничної станції "Бобрик" та взявся рукою за металеві опори під контактним кабелем з напругою у 27 000 вольт.

Внаслідок цього стався електричний розряд та спалахнув вогонь. Тіло та одяг хлопчини загорілися", - йдеться в повідомленні.

У цей момент поруч були його однокласниці. Одна з них одразу кинулася гасити товариша футболкою, викликала "швидку" та зателефонувала своєму батькові. Той миттєво на своєму автомобілі приїхав на залізницю, школяра посадили в машину та повезли до лікарні.

Дорогою підлітка з численними опіками передали бригаді "швидкої допомоги".

Крім того, правоохоронці, опитавши свідків події, двох дівчат, з’ясувалося, що постраждалий зателефонував їм і запропонував прогулятися. Дівчата просили його на небезпечну висоту не підійматися, але хлопець не послухав.

"Зараз він перебуває у реанімації. Опіки тіла 70% та шок I ступеня. Вирішується питання про його транспортування до опікового центру у м.Київ", - прокоментували в поліції.

Наразі ювенальна превенція вивчає всі обставини події.

Нагадаємо, на Одещині 17-річна дівчина вирішила зробити фото на даху вантажного потягу на згадку про успішно складене ЗНО. Натомість, вона отримала близько 65% опіків тіла від удару струмом.

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