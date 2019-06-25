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Под Киевом экстремальное селфи обернулось для подростка реанимацией

Киев • УНН

 • 15007 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Броварах Киевской области 14-летний парень, чтобы сделать селфи, запрыгнул на защитную сетку над пешеходным мостом железнодорожной станции и взялся рукой за металлические опоры. Из-за этого произошел электрический разряд, тело подростка загорелось. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

Под Киевом экстремальное селфи обернулось для подростка реанимацией

"Чтобы сделать фото школьник запрыгнул на защитную сетку над пешеходным мостом железнодорожной станции "Бобрик" и взялся рукой за металлические опоры под контактным кабелем с напряжением в 27 000 вольт.

В результате произошел электрический разряд и вспыхнул огонь. Тело и одежда мальчика загорелись", - говорится в сообщении.

В этот момент рядом были его одноклассницы. Одна из них сразу бросилась тушить товарища футболкой, вызвала "скорую" и позвонила своему отцу. Тот мгновенно на своем автомобиле приехал на железную дорогу, школьника посадили в машину и повезли в больницу.

По дороге подростка с многочисленными ожогами передали бригаде "скорой помощи".

Кроме того, правоохранители, опросив свидетелей происшествия, двух девушек, выяснилось, что пострадавший позвонил им и предложил прогуляться. Девушки просили его на опасную высоту не подниматься, но парень не послушал.

"Сейчас он находится в реанимации. Ожоги тела 70% и шок I степени. Решается вопрос об его транспортировке в ожоговый центр в г.Киев", - прокомментировали в полиции.

Сейчас ювенальная превенция изучает все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одесской области 17-летняя девушка решила сделать фото на крыше грузового поезда в память об успешно сданное ВНО. Вместо этого она получила около 65% ожогов тела от удара током.

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