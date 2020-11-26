Під кінець осені в Україні потепліє до +13 градусів

"Завтра переважно без опадів, у вихідні в Україні, крім півдня та південного сходу, невеликий дощ та мокрий сніг, в неділю на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині помірний мокрий сніг", - повідомили синоптики.

Вночі та вранці 27 листопада у західній та південній частині подекуди туман.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, найближчої ночі в Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни 7-13°.

Додамо, по Україні у середині листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі вже намело до 12 сантиметрів снігу.