Под конец осени в Украине потеплеет до +13 градусов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. К концу этой недели по Украине ожидается мокрый снег, впрочем, температура воздуха будет подниматься до 13 градусов тепла днем. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра преимущественно без осадков, в выходные в Украине, кроме юга и юго-востока, небольшой дождь и мокрый снег, в воскресенье в Черниговской, Сумской и Полтавской областях умеренный мокрый снег", - сообщили синоптики.
Ночью и утром 27 ноября в западной и южной части местами туман.
Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, ближайшей ночью в Карпатах 4-9° мороза; днем 1-6° тепла, на юге страны 7-13°.
Добавим, по Украине в середине ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье уже намело до 12 сантиметров снега.