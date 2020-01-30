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Під Кабміном зібралися мітингарі: Грушевського повністю перекрили

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Через акцію протесту під стінами Кабінету міністрів проти змін трудового законодавства повністю перекрили вулицю Михайла Грушевського у центрі столиці. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Під Кабміном зібралися мітингарі: Грушевського повністю перекрили

Також під Будинком уряду встановили сцену. Деякі учасники акціх скандують "Милованова у відставку". Також дехто використовує "плескалки" і "дмухалки".

Акцію анонсувала профспілка освітян. Вони незадоволені нормами законопроектів № 2708 "Про працю" щодо можливості роботодавця звільняти будь-коли будь-кого та № 2584 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення".

Присутні на акції передали представнику секретаріату Кабміну резолюцію з вимогами відкликання цих законопроектів.

Раніше сьогодні на Грушевського у столиці через акцію обмежили рух.

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