Під Кабміном зібралися мітингарі: Грушевського повністю перекрили
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Через акцію протесту під стінами Кабінету міністрів проти змін трудового законодавства повністю перекрили вулицю Михайла Грушевського у центрі столиці. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Також під Будинком уряду встановили сцену. Деякі учасники акціх скандують "Милованова у відставку". Також дехто використовує "плескалки" і "дмухалки".
Акцію анонсувала профспілка освітян. Вони незадоволені нормами законопроектів № 2708 "Про працю" щодо можливості роботодавця звільняти будь-коли будь-кого та № 2584 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення".
Присутні на акції передали представнику секретаріату Кабміну резолюцію з вимогами відкликання цих законопроектів.
Раніше сьогодні на Грушевського у столиці через акцію обмежили рух.