Под Кабмином собрались митингующие: Грушевского полностью перекрыли

Также под Домом правительства установили сцену. Некоторые участники акцих скандируют "Милованова в отставку". Также некоторые используют хлопалки и дудки.

Акцию анонсировал профсоюз работников образования. Они недовольны нормами законопроектов № 2708 "О труде" о возможности работодателя увольнять кого-либо когда-либо и № 2584 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения".

Присутствующие на акции передали представителю секретариата Кабмина резолюцию с требованиями отзыва этих законопроектов.

Ранее сегодня на Грушевского в столице из-за акции ограничили движение.