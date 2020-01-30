Под Кабмином собрались митингующие: Грушевского полностью перекрыли
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Из-за акции протеста под стенами Кабинета министров против изменения трудового законодательства полностью перекрыли улицу Михаила Грушевского в центре столицы. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Также под Домом правительства установили сцену. Некоторые участники акцих скандируют "Милованова в отставку". Также некоторые используют хлопалки и дудки.
Акцию анонсировал профсоюз работников образования. Они недовольны нормами законопроектов № 2708 "О труде" о возможности работодателя увольнять кого-либо когда-либо и № 2584 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения".
Присутствующие на акции передали представителю секретариата Кабмина резолюцию с требованиями отзыва этих законопроектов.
Ранее сегодня на Грушевского в столице из-за акции ограничили движение.