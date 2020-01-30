На Грушевського у столиці через акцію обмежили рух
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На вулиці Михайла Грушевського у центрі столиці через акцію протесту обмежили рух транспорту. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, рух обмежено частиною дороги у напрямку від Європейської площі до Будинку уряду. Спецтранспорт та громадський транспорт при цьому пропускають.
У зворотньому напрямку можна проїхати вільно.
На акції присутні до тисячі людей. Акція анонсована до 16:30. Проводитимуть її під Кабміном.
Акцію анонсувала профспілка освітян. Вони незадоволені нормами законопроектів № 2708 "Про працю" щодо можливості роботодавця звільняти будь-коли будь-кого та № 2584 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення".
Нагадаємо, Київ вранці стояв у заторах.