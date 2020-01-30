На Грушевского в столице из-за акции ограничили движение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На улице Михаила Грушевского в центре столицы из-за акции протеста ограничили движение транспорта. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, движение ограничено частью дороги в направлении от Европейской площади до Дома правительства. Спецтранспорт и общественный транспорт при этом пропускают.
В обратном направлении можно проехать свободно.
На акции присутствуют до тысячи человек. Акция анонсирована до 16:30. Проводить ее будут под Кабмином.
Акцию анонсировал профсоюз работников образования. Они недовольны нормами законопроектов № 2708 "О труде" о возможности работодателя увольнять когда-либо кого-либо и № 2584 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения".
Напомним, Киев утром стоял в пробках.