Під "дією" коронавірусу: Держстат показав, як змінюються ціни на алкоголь і цигарки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Так, за місяць алкогольні напої та тютюнові вироби в Україні подорожчали в середньому на 0,8%. Про це інформує Держстатистики, передає УНН.

Так, найбільше зросли ціни на алкоголь і тютюн у Черкаській та Полтавській областях – на 2,9% та 2,5% відповідно.

У Херсонській області алкоголь і тютюн подорожчали на 1,5%, у Запорізькій – на 1%. У Житомирській та Закарпатській областях – на 0,6% та 0,9% відповідно.

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У Києві та області алкоголь і тютюн подорожчали найменше - на 0,3% та 0,7%.

Нагадаємо, з 1990 року, рівень споживання алкоголю в світі виріс на 70%.

Як повідомлялося раніше в УНН, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносяться лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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