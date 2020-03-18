Под "действием" коронавируса: Госстат показал, как меняются цены на алкоголь и сигареты

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102614 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105396 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107380 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106183 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115223 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101311 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105662 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106727 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131633 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Под "действием" коронавируса: Госстат показал, как меняются цены на алкоголь и сигареты

Киев  •  УНН

 • 23493 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Так, за месяц алкогольные напитки и табачные изделия в Украине подорожали в среднем на 0,8%. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

Так, больше всего выросли цены на алкоголь и табак в Черкасской и Полтавской областях - на 2,9% и 2,5% соответственно.

В Херсонской области алкоголь и табак подорожали на 1,5%, в Запорожской - на 1%. В Житомирской и Закарпатской областях - на 0,6% и 0,9% соответственно.

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В Киеве и области алкоголь и табак подорожали меньше - на 0,3% и 0,7%.

Напомним, с 1990 года, уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%.

Как сообщалось ранее в УНН, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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