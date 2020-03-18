Под "действием" коронавируса: Госстат показал, как меняются цены на алкоголь и сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Так, за месяц алкогольные напитки и табачные изделия в Украине подорожали в среднем на 0,8%. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
Так, больше всего выросли цены на алкоголь и табак в Черкасской и Полтавской областях - на 2,9% и 2,5% соответственно.
В Херсонской области алкоголь и табак подорожали на 1,5%, в Запорожской - на 1%. В Житомирской и Закарпатской областях - на 0,6% и 0,9% соответственно.
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В Киеве и области алкоголь и табак подорожали меньше - на 0,3% и 0,7%.
Напомним, с 1990 года, уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%.
Как сообщалось ранее в УНН, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").