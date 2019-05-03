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Під Чернівцями у водія за кермом стався мікроінсульт

Під Чернівцями у водія за кермом стався мікроінсульт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У Чернівецькій області врятували чоловіка, якому стало погано за кермом. Водію поставили попередній діагноз — мікроінсульт. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Чернівецької області.

Так, екіпаж патрульної поліції, перебуваючи на патрулюванні, близько 1-ї години ночі поблизу села Лужани помітив автомобіль Peugeot Expert.

"Автомобіль рухався дуже повільно, зі швидкістю близько 5-10 км/год, чим наражав на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Тоді поліцейські ввімкнули червоні проблискові маячки та подали звуковий сигнал, проте водій не реагував і продовжував рух.

"Наблизившись та оглянувши автомобіль, який все ще рухався, інспектори побачили чоловіка, який знаходився на водійському сидінні у незвичному положенні, а саме його ноги знаходились на панелі приладів. На стук у вікно громадянин також не реагував", - прокоментували у патрульній поліції.

Правоохоронці викликали на допомогу ще один екіпаж. Спільними зусиллями інспектори зупинили автомобіль.

"Чоловік перебував у безпорадному стані, розмовляти не міг. На місце одразу викликали бригаду швидкої медичної допомоги. До приїзду карети швидкої патрульні надали першу домедичну допомогу, та встановили дані рідних, яких одразу повідомили про дану ситуацію. Родичі чоловіка одразу прибули на місце події. Попередній діагноз встановив лікар — мікроінсульт, чоловіка одразу госпіталізували в супроводі поліції", - повідомили патрульні.

Нагадаємо, в Одесі на автостоянці знайшли тіло чоловіка.

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